Estradas rurais asfaltadas

Os serviços de pavimentação asfáltica na zona rural de Foz do Iguaçu continuam avançando. Nesta semana, equipes da Usina de Asfalto iniciaram mais uma frente de trabalho no trecho entre a Avenida Felipe Wandscheer e a BR-469.

As ações na região integram o cronograma de obras da prefeitura que buscam melhorar a infraestrutura nas áreas rurais do município. Com a pavimentação, as famílias e agricultores poderão usufruir de estradas melhores e farão o escoamento da produção agrícola com mais agilidade, além de promover o turismo rural.