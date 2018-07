ESTÉTICA E COSMÉTICA E DIREITO: Cursos participam da Sipat do Senai

Professora Ariane fala dos cuidados que devemos ter com a pele (Foto: Divulgação )

A 3a Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho) do Senai contou com a participação da Unipar de Toledo. Professores dos cursos de Estética e Cosmética e Direito ministraram palestras aos colaboradores do órgão. A professora Ariane Braniz tratou sobre os cuidados que devemos ter com a pele. Segundo ela, a prática de exercícios físicos, alimentação saudável e a higiene do corpo são hábitos necessários à manutenção da saúde. Outro assunto tratado na Sipat foi Reforma Trabalhista, com a professora do curso de Direito, Solange Silva. Em sua fala, a advogada lembrou que o trabalhador precisa saber se as mudanças podem aprimorar ou reduzir os direitos já conquistados.