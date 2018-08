Estado quer ampliar trâmite digital e reduzir burocracia

Curitiba - O governo do Paraná está criando um grupo de trabalho para levar o Sistema de Protocolo Integrado (e-Protocolo) a todos os órgãos estaduais. Com isso, os documentos emitidos e recebidos pelo Estado passarão a ser digitalizados. A medida tem o propósito de diminuir a burocracia e dar mais agilidade à administração pública, além de permitir um maior controle dos cadastros e a redução do trâmite dos documentos físicos.

A decisão de formar uma equipe operacional para cuidar do assunto foi anunciada nessa terça-feira (31), no Palácio Iguaçu, durante reunião da governadora Cida Borghetti com secretários e dirigentes de empresas públicas. “Com o esforço e integração de todas as secretarias, o Paraná avança para otimizar seus processos e diminuir a burocracia da máquina pública”, afirmou a governadora.

O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, explicou que essa é mais uma etapa do Governo Digital, que tem o compromisso de levar os serviços do Estado para mais perto da população. “A digitalização dos processos trará mais facilidade e permitirá que as ações do governo ocorram com velocidade, eficiência e a um custo muito mais baixo”, disse Barros.

O grupo será formado por servidores das Secretarias da Administração e Previdência, do Planejamento e Coordenação Geral, da Educação e da Saúde, além da Casa Civil, Celepar, Polícia Militar, Procuradoria-Geral do Estado, Detran e Paraná Previdência. A equipe vai definir os parâmetros para que o sistema e-Protocolo, que já atende algumas áreas do Estado, seja implantado em toda a estrutura de governo.

Barros explicou que o protocolo é o primeiro passo do relacionamento de qualquer pessoa, física ou jurídica, com o Estado. “O e-Protocolo é uma peça fundamental no processo de informatização, pois vai centralizar eletronicamente os protocolos de tudo aquilo que o cidadão precisa que o governo faça. É um processo que precisa ser feito eletronicamente”, afirmou.

Sustentável

Na reunião também foi apresentado um balanço da viagem da governadora Cida Borghetti aos Estados Unidos no início de julho. A comitiva paranaense participou de reuniões com o Banco Mundial (Bird), com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de um fórum promovido pelas Nações Unidas para acompanhar os avanços dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).