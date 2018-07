Estado investe R$ 5 bilhões e reforça presença nos municípios

Curitiba - Nos últimos cem dias, o governo do Estado confirmou investimentos de R$ 5 bilhões para todas as regiões e áreas de atendimento à população. Os recursos asseguram novas obras e serviços públicos para moradores dos 399 municípios paranaenses.

A liberação de convênios com prefeituras soma R$ 1 bilhão e atende 380 cidades. Além disso, R$ 3 bilhões foram autorizados para construção, conservação e modernização de rodovias. O montante também garante obras no Porto de Paranaguá e novas edificações públicas.

A área de saúde teve investimentos de R$ 533,2 milhões para o reforço no atendimento à população. Na educação, houve a liberação de R$ 271,8 milhões para manutenção e ampliação do sistema de educação especial e atendimento de alunos que vivem em acampamentos rurais.

O Estado também liberou R$ 140 milhões para ampliar sistemas de coleta seletiva de lixo em 233 municípios. Por meio de convênios com as prefeituras, houve expansão de recursos para transporte escolar, implantação de poços para garantir água tratada a comunidades rurais, construção de moradias, regularização de imóveis rurais e urbanos e para a instalação de arenas esportivas.

Cidades

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano autorizou convênios do governo do Estado com 380 das 399 prefeituras para repasse de recursos destinados a obras de melhoria urbana, como pavimentação e recape de vias, compra de máquinas rodoviárias, de equipamentos agrícolas e de veículos para as prefeituras. O valor liberado alcança R$ 1,05 bilhão.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística firmou convênios com 38 municípios, somando R$ 169,2 milhões, para pavimentação asfáltica, poliédrica e recape de vias, construção de ponte, viadutos e trincheiras, além de substituição de travessias de madeira por pontes de concreto.

Rodovia

Em três meses, novas licitações para grandes intervenções rodoviárias somaram R$ 1 bilhão. O pacote inclui obras como o primeiro lote de duplicação da PR-323 (noroeste); a implantação de acostamentos da PR-412, em Pontal do Paraná (litoral); e as pavimentações da PR-239, entre Mato Rico a Pitanga (centro), da PR-918, que conecta Coronel Domingos Soares a Palmas (sudoeste) e da PR-364, que liga Irati a São Mateus do Sul (centro-sul); e o viaduto da Avenida Costa e Silva (BR-277), em Foz do Iguaçu.

Além disso, foi anunciado R$ 1,5 bilhão de recursos públicos para o Programa Estadual de Recuperação e Conservação de Estradas. Até 2020, os 12 mil quilômetros de rodovias estaduais, em 340 municípios, passarão por obras. Somando-se as obas em faixas de domínio, o investimento chega a R$ 1,8 bilhão.

Para o Porto de Paranaguá foram confirmados R$ 663,4 milhões para a obra de dragagem e manutenção continuada, para os próximos 5 anos, e para a modernização do Cais Oeste.

Mais saúde e segurança

Os recursos disponibilizados para a saúde permitiram repasses para a atenção primária dos municípios; construção, ampliação, reformas e aquisição de equipamentos para unidades de saúde; incentivo para a compra de equipamentos para o programa Mãe Paranaense; entrega de ambulâncias e veículos para o transporte sanitário; e novos convênios com os hospitais municipais, particulares e filantrópicos.

Também houve autorização de repasse de R$ 52 milhões para a construção do Hospital da Criança de Maringá (oncologia infantil); R$ 9 milhões para a ampliação e construção de um novo centro de diagnóstico e imagem da Santa Casa de Curitiba; R$ 1,4 milhão para uma nova ala de UTI no Hospital Santa Clara, de Colorado; R$ 780 mil para equipamentos de dez leitos de UTI no Instituto São José, de Laranjeiras do Sul.

O reforço na área de segurança incluiu a criação da Divisão de Combate à Corrupção, unidade da Polícia Civil que trabalha integrada, com a Polícia Militar, Receita Estadual e Controladoria do Estado. O trabalho é o combate a crimes econômicos e contra a administração pública.

Também foi instituída a secretaria especial da Administração Penitenciária e liberado processo seletivo para contratação de 1.156 novos agentes de cadeia pública. Desde abril, foram entregues as primeiras 11 celas modulares e uma nova UPS (Unidade Paraná Seguro) para Cascavel.

A segurança também ganhou um novo helicóptero para reforçar o policiamento na região de Foz do Iguaçu. A Polícia Rodoviária receberá 38 novas motocicletas para patrulhamento e a Polícia Científica novos profissionais classificados em concurso público.

Educação, habitação e saneamento

Uma das iniciativas na área da educação foi o aumento de 20% na verba destinada aos municípios para o transporte escolar de estudantes da rede estadual. São mais R$ 20 milhões e o orçamento deste ano passa de R$ 98 milhões para R$ 118 milhões.

Também foram investidos R$ 10,3 milhões para a conclusão de obras em 89 escolas da rede estadual; R$ 17,1 milhões para o projeto Pintando nas Férias, pelo qual cada uma das 2.146 escolas recebeu uma cota especial do Fundo Rotativo, no valor de R$ 8 mil, para compra de materiais de pintura e pequenos reparos.

Desde abril, o governo do Estado atingiu a marca de 10 mil ações de regularização de imóveis urbanos. Além disso, no período foram entregues 744 casas urbanas e rurais e contratadas mais 1.183. Em Foz do Iguaçu, foram confirmados R$ 72 milhões para projetos que beneficiam 3.209 famílias.

Somadas às ações de regularização fundiária, são 11.836 famílias atendidas em três meses. O investimento soma R$ 115 milhões.

A Sanepar iniciou obras que somam R$ 208 milhões, em diversas regiões, para ampliação de redes de abastecimento de água e dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. A estatal também renovou o contrato com a Prefeitura de Curitiba. Com isso, a capital receberá mais R$ 3,5 bilhões em obras de saneamento nos próximos anos.