Estado garante atividades da Ala de Queimados

Durante a cerimônia de nomeação, Nardi garantiu as atividades e os recursos para a tão aguardada Ala de Queimados, que deveria ter sido entregue ainda em 2014. Apesar disso, o secretário estadual da Saúde não apontou prazos para que a unidade entre em funcionamento.

De acordo com Leismann toda a estrutura da ala especializada em vítimas de queimaduras está pronta. Faltam ainda o material humano e também os equipamentos, considerados de alto custo pelo novo diretor geral, que também não arrisca datas para a inauguração.

“Não gostaria de trabalhar com prazos, mas com a construção praticamente finalizada, agora entramos na fase de compra de aparelhos e capacitação de pessoal. [A Ala de Queimados] é visível a médio prazo”, relata. A pauta agora com o governo estadual é em relação aos custos dos equipamentos, mas com dúvidas se haverá recursos para tal ou se haverá a necessidade de realizar algum tipo de credenciamento.