Estado aumenta repasse para urgência reduzindo sobrecarga de municípios

Cascavel - Embora a União tenha estagnado os repasses para serviços de urgências e emergências em todo o País, a região oeste do Paraná obteve um importante aporte do governo estadual para suprir as despesas necessárias para a manutenção do trabalho que salva milhares de vidas todos os anos pelo Consamu, o Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Após incansáveis reivindicações, a atualização da tabela de repasses pelo Estado já está em vigor - o que significa a garantia dos pagamentos de salários, manutenção de equipamentos e compra de mais materiais para o serviço.

Outro fator importante é a retirada de um peso das costas dos gestores públicos da região oeste, que conviviam com uma tabela defasada havia sete anos - desde que o trabalho começou por meio do Consórcio Intermunicipal.

A novidade que será apresentada nesta quinta-feira em assembleia realizada às 9h na sede da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), em Cascavel, com todos os prefeitos das 43 cidades que integram o Consamu Oeste, é que não haverá reajuste per capita aos municípios. Todos continuarão pagando o equivalente à tabela do ano passado em 2018 e também em 2019: R$ 1,39 per capita aos que têm sede e R$ 1,06 aos que não têm.

Se não houvesse esse aporte do governo do Estado, os gestores teriam de arcar já neste ano com um montante de R$ 2 milhões - os valores seriam reajustados, subindo para R$ 1,60/habitante para municípios que têm base e R$ 1,19/habitante para os sem base.

Mesmo com esse aporte estadual, continua o convívio com o total abandono da esfera nacional - visto que o Ministério da Saúde negou pedidos de aumentos por considerá-los inviáveis ao caixa. “O Estado fez a correção da tabela, suplementando nosso gasto. Com isso, será possível manter os valores atuais e evitar um aumento que precisaria ser suprido pelos municípios”, explica José Peixoto, diretor-geral do Consamu.

Se não houvesse aporte estadual, o reajuste seria de R$ 0,16 per capita - em um total de quase 1 milhão de habitantes cobertos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Mobilização propõe fim de sobrecarga na folha

Os prefeitos enfrentam há um bom tempo a preocupação com o limite máximo para contratação de servidores públicos, que, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, têm teto de 54% da receita corrente líquida para os gastos com pessoal. Ocorre que a contratação dos servidores para o Consamu também incide sobre a folha de pagamento de cada uma das 43 cidades que integram o Consórcio.

Diante desse fator que tem complicado a rotina dos gestores, embora não esteja previsto na pauta da assembleia de hoje, o atual presidente do Consamu, Jucenir Stentzler (PSC) - prefeito de Palotina -, vai apresentar uma proposta de mobilização regional: para que cada prefeito peça aos deputados federais aliados a mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O documento que será levado até o Congresso Nacional pede que na legislação seja incluído um artigo excluindo as despesas com pessoal em consórcios intermunicipais de saúde - evitando o que eles enfrentam hoje, uma folha sobrecarregada, pois a responsabilidade dos municípios é com a saúde básica, no entanto, devido à deficiência dos serviços prestados, as cidades têm assumido essa lacuna deixada pelo governo federal.

Ministério do Trabalho decidirá acordo salarial

Por decisão do Consamu (Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o acordo salarial dos servidores ficou sob encargo do Ministério do Trabalho.

Embora tivesse a aceitação por parte dos 600 funcionários da proposta de reajuste de 2% (1,69% de reposição da inflação e 0,31% de ganho real), o Sindisauvel (Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Cascavel) teria cobrado da direção do Consamu o desconto da taxa sindical de todos os servidores. “No entanto, a nova legislação não permite isso. Não descontaremos a taxa sem a autorização dos servidores. Portanto, acionamos o Ministério do Trabalho e aguardamos então uma reunião”, afirma José Peixoto, diretor-geral do Consamu.

ESTAGIÁRIOS

Outra discussão a ser incluída na assembleia de hoje será a autorização para a contratação de estagiários em saúde ao Consamu. Instituições de ensinos superior pedem vagas para que os acadêmicos de Medicina, Enfermagem e Psicologia possam conviver com a rotina do trabalho de urgência e emergência, com o propósito de melhorar a formação dos futuros profissionais.

Se houver aval dos prefeitos, os universitários poderão participar dos trabalhos nas bases do Samu, inclusive nas ambulâncias - sempre com o auxílio de profissionais formados.