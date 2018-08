Esporte Para Toda Vida prioriza atividades para crianças e idosos

Secretário do Esporte e Turismo, João Barbiero, apresentou programa e ouviu demandas de prefeitos da região (Foto: Aílton Santos )

Cascavel - Esporte Para Toda Vida é o novo programa do governo do Estado para incentivar, sobretudo, dois públicos à atividade física: crianças e idosos. O secretário de Esportes e do Turismo do Paraná, João Barbiero, esteve em Cascavel para falar sobre a iniciativa.

“Se nós criarmos uma cultura na criança para a prática de esporte ela vai levar isso para o resto da vida. No momento em que fazemos isso também ajudamos pais e professores. Com os idosos, vamos estimulá-los para a prática da atividade física por meio de uma cultura diferenciada, mas que irá melhorar a sua qualidade de vida”, destaca.

Os funcionários que irão atuar no programa participaram de palestra ontem no auditório da Câmara de Vereadores. As cidades contempladas receberão kits com materiais esportivos para atender ao público. “É um programa novo que traz uma sensibilidade e agilidade para trabalhar com duas pontas que mais precisam de esporte: criança e o idoso. Acadêmicos de Educação Física e professores vão acompanhá-lo. Se for positivo, vamos instituí-lo na forma de lei”, ressalta Barbiero.

Investimentos

O Esporte Para Toda Vida terá um investimento de R$ 6 milhões e vai beneficiar inicialmente 250 núcleos em 189 municípios, contemplando mais de 500 bolsistas. O trabalho objetiva implantar e desenvolver a iniciação esportiva e atividades físicas em áreas de vulnerabilidade social. As modalidades sugeridas dentro do projeto são atletismo, basquete, futsal, handebol e voleibol.

Demandas

A vinda do secretário a Cascavel e Toledo faz parte de uma série de visitas técnicas das equipes da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo que devem chegar a todos os municípios paranaenses. “São várias demandas que descobrimos em conversa com as pessoas. Vamos fazer um diagnóstico para verificar o que realmente cada cidade precisa de material esportivo, por exemplo, porque muitas vezes o Estado faz a licitação e compra kits e entrega para as cidades que têm vocação diferenciada. Então um questionário simples deverá ser aplicado”, explica Barbiero.

Jogos para idosos

A expectativa é de que o Paraná passe a contar com jogos regionais para o idoso. “Não criamos regionalmente competições e nem desenvolvemos esse estímulo, mas com a implantação delas, vamos fomentar automaticamente a prática da atividade física e, consequentemente, melhorar a competição estadual”, explica o secretário João Barbiero.

Uma equipe de trabalho já foi definida e a previsão é de que os primeiros jogos ocorram em outubro na região de Cornélio Procópio.