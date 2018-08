Esporte: Campeonato Paranaense "Jiu Jitsu"

(Foto: Divulgação )

O aluno Vithor Eduardo Vicente Siuta, do 7º Ano C, pratica Jiu-Jitsu desde os 6 anos de idade. Atualmente participa do Campeonato Paranaense na categoria peso pena, faixa laranja - 12 anos, que contêm seis etapas, das quais participou nas quatro primeiras, com as seguintes colocações:

1ª Etapa – 1º lugar

2ª Etapa – 2º lugar

3ª Etapa – 1º lugar

4ª Etapa – 1º lugar

Faltando apenas duas etapas para finalizar a competição, certamente teremos boas notícias em breve.