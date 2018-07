Espontaneidade e alegria de criança

(Foto: Arquivo de família )

Maria Luiza de Mattos Nasceu: 14/05/2007 Faleceu: 24/07/2018

Bom se todos nós nos divertíssemos mais com brincadeiras no dia a dia e seguíssemos a vida com o sorriso e a essência de uma criança. Período de diversão, alegrias, descobertas e sonhos que esperamos realizá-los.

Maria Luiza de Mattos nasceu no dia 14 de maio de 2007 e aproveitou momentos assim. “Linda, alegre, sorridente, espontânea”, comenta orgulhosa a mãe Jocelaine Mattos.

Ela é filha de Jocelaine e Luciano Mattos, que também são pais de Carlos Eduardo de Mattos, netos da secretária estadual de aposentados da APP-Sindicato, Valci Maria Matos.

No dia a dia se divertia com brincadeiras e brinquedos comuns a crianças da mesma idade. “Adorava brincar de bonecas”.

Radical

Corajosa, a menina vivenciou momentos, aos olhos da mãe, bastante radicais. “Adorava parque aquático e acompanhava o pai em todos eles. A mãe quase infartava”, comenta Jocelaine de forma humorada.

Apesar da pouca idade, Maria Luiza já planejava a profissão para o futuro. “Queria ser veterinária”, afirma a mãe.

Espalhando amor

Em casa além de bonecas, ela espalhava o amor. Lembranças são eternizadas em trabalhos da escola e bilhetes do Dia das Mães. O sonho da família era vê-la sorrindo na festa de 15 anos e também na formatura.

Em fevereiro de 2016 a família descobriu uma doença rara e autoimune que propiciou o aparecimento do câncer, logo no início de abril.

Após ficar internada por 60 dias no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, no dia 24 de julho faleceu aos 11 anos por consequência da doença. O sepultamento ocorreu no cemitério do Bairro Guarujá em Cascavel.

“Corações dilacerados, mas amparados por Deus, Ele nunca desampara um filho, ainda mais nessa hora...vá em paz nossa princesa, te amaremos para todo o sempre”, transcreve a mãe em comovente mensagem à filha.