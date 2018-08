Espetáculo baseado na obra de Sartre chega aos palcos de Cascavel

O Teatro Municipal Sefrin Filho recebe no dia 12 de setembro (quarta-feira), às 20h, o espetáculo teatral Entre 4 Paredes - Revistando Sartre da Cia Falec de Curitiba. O espetáculo faz parte do projeto Circuito Cultural Sesi.

Entre 4 Paredes foi escrito originalmente em 1944, por Jean-Paul Sartre. O texto é marcado pelo existencialismo do autor, tão conhecido pela frase "O inferno são os outros", dita pela personagem Garcin. A peça, em um ato, foi escrita durante a Segunda Guerra Mundial e conta com três personagens: Garcin, Estelle e Inês. Os três personagens morreram e chegam ao inferno.

O espetáculo é ambientado em um único cenário. A peça se passa no inferno - mas não com a visão "clássica” que estamos acostumados, com demônios, punições e outros estereótipos.

Os personagens são levados a um salão sem janelas, iluminado todo o tempo, onde enclausurados, são condenados a uma "vida sem interrupções".

Garcin, um escritor, queria ser um herói, mas foi covarde. Inês, homossexual, funcionária dos correios, é agressiva e procura reforçar o sofrimento dos outros. Confinados nesse ambiente único, sem espelhos, as três personagens são obrigados a se ver através dos olhos dos outros. Inês tenta conquistar Estelle, que, por sua vez, mostra interesse por Garcin. À medida que a convivência se torna insuportável, conclusões e reflexões são jogadas na mesa: o inferno são os outros!

O espetáculo apresenta classificação indicativa de 14 anos e tem duração de 50 minutos. Após a apresentação, os atores farão um bate-papo com a plateia.

Ingressos

Os ingressos serão entregues no dia a partir das 19h. É sugerida a troca do ingresso por 1 quilo de alimento não perecível, que também pode ser trocado a partir das 19h do dia 12 de setembro.

Apresentações para grupos de escolas e universidades devem ser agendados com antecedência. Mais informações: (45) 3220-5473 e (45) 98812-1959.