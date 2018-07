Especialistas debatem práticas de bem-estar de suínos e aves

(Foto: Lucas Scherer)

As boas práticas durante o transporte e na insensibilização com gás de suínos e aves é o tema de um seminário técnico que ocorre de 4 a 6 de setembro na Embrapa Suínos e Aves, unidade descentralizada da empresa de pesquisa agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Concórdia (SC). Durante os três dias de evento, profissionais das áreas de suinocultura e avicultura vão debater a implementação dessas práticas nas agroindústrias e no Serviço Veterinário Oficial.

O evento terá a participação de dois dos principais especialistas mundiais em bem-estar de animais de produção, o indiano Mohan Raj, da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA, na sigla original em inglês); e o espanhol Antonio Velarde Calvo, do Instituto de Pesquisa e Tecnologia Agroalimentar da Catalunha (IRTA, na sigla original em catalão).

Do Brasil, participam a coordenadora-geral de Agregação de Valor do Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas e da Produção Sustentável do Mapa, Charli Ludtke; a coordenadora da Comissão de Bem-Estar Animal do Mapa, Lizie Buss; o consultor em bem-estar Victor Lima, da BEA Consultoria; o professor Iran Oliveira, do Nupea/Esalq/USP; e o pesquisador da área de bem-estar de suínos da Embrapa, Osmar Dalla Costa.

As inscrições para o evento são gratuitas. O formulário de inscrição está disponível no site: embrapa.br/suinos-e-aves/boas-praticas.

Programação:

Dia 4/9, terça: Insensibilização de suínos

8h30 - Boas-vindas e apresentação do projeto Diálogos Setorial - Charli Ludtke (Mapa) e Janice Zanella (Embrapa Suínos e Aves)

9h - Ações do Mapa para o bem-estar animal de suínos - Lizie Buss (Mapa)

9h30 - Atualização científica relativos ao bem-estar dos animais em procedimentos de insensibilização de suínos com uso de gás - Mohan Raj (EFSA - Inglaterra) e Antonio Velarde Calvo (Irta - Espanha)

Respostas fisiológicas ao uso de gás na insensibilização

Vantagens e desvantagens do uso de insensibilização a gás: investimentos econômicos, bem-estar e qualidade de carne

10h20 - Mistura de gases. Equipamentos: alternativas, ajustes e manutenção

13h30 - Identificando e corrigindo as falhas de manejo

Tendências mundiais sobre métodos de insensibilização de suínos

Pontos críticos de controle (indicadores de bem-estar animal)

16h20 - Check-list: guia de monitoramento da indústria

Check-list: guia de fiscalização para o Serviço Veterinário Oficial (SVO)

18h30 - Reunião técnica com Serviço Veterinário Oficial: Análises de vídeos de insensibilização a gás em suínos no Brasil

Dia 5/9, quarta: Insensibilização de aves

8h30 - Boas-vindas a apresentação do projeto Diálogos Setorial - Charli Ludtke (Mapa)

9h - Ações do Mapa para o bem-estar animal de aves - Lizie Buss (Mapa)

9h30 - Atualização científica relativos ao bem-estar dos animais em procedimentos de insensibilização de aves com uso de gás - Mohan Raj (EFSA-Inglaterra) e Antonio Velarde Calvo (Irta - Espanha)

Respostas fisiológicas ao uso de gás na insensibilização

Vantagens e desvantagens do uso da insensibilização a gás: investimentos econômicos, bem-estar e qualidade de carne

10h20 - Mistura de gases

Equipamentos: alternativas, ajustes e manutenção

13h30 - Identificando e corrigindo as falhas de manejo

Tendências mundiais sobre métodos de insensibilização de aves

Pontos críticos de controle (indicadores de bem-estar animal)

16h20 - Check-list: guia de monitoramento da indústria

Check-list: guia de fiscalização para o Serviço Veterinário Oficial (SVO)

18h30 - Reunião técnica com Serviço Veterinário Oficial: análises de vídeos de insensibilização a gás em aves no Brasil

Dia 6/9, quinta: Transporte terrestre de suínos e aves

8h30 - Boas vindas e apresentação do projeto TED Embrapa Suínos e Aves e TR IICA Transporte - Charli Ludtke (Mapa)

9h - Boas práticas de transporte para suínos na Europa - Mohan Raj (EFSA - Inglaterra) e Antonio Velarde Calvo (Irta - Espanha)

10h15 - Boas práticas de transporte para suínos no Brasil - Osmar Dalla Costa (Embrapa Suínos e Aves)

10h45 - Apresentação dos materiais didáticos para transporte de suínos - Charli Ludtke (Mapa) e Osmar Dalla Costa (Embrapa Suínos e Aves)

11h15 - Mesa redonda com debate

13h30 - Boas práticas de transporte para aves na Europa - Mohan Raj (EFSA - Inglaterra) e Antonio Velarde Calvo (Irta - Espanha)

14h30 - Boas práticas de transporte para aves no Brasil - Victor Lima (BEA Consultoria) e Iran Oliveira (Nupea/Esalq/USP)

15h45 - Apresentação dos materiais didáticos para transporte de aves - Charli Ludtke (Mapa) e Victor Lima (BEA Consultoria)

16h15 - Mesa redonda com debate

16h45 - O que precisamos avançar - Lizie Buss (Mapa)

17h15 - Perguntas

17h30 - Encerramento