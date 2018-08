Especialista diz que dólar deve cair

(Foto: Divulgação )

As eleições vão manter os mercados financeiro e cambial nervosos, mas a tendência é de maior calmaria em 2019, com recuo do dólar. "A médio prazo, com a economia mundial saudável, o dólar poderá cair. Um preço justo para a moeda brasileira seria de R$ 3,40 a R$ 3,50", avalia o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani.

Ele entende que o próximo presidente da República, independentemente de quem seja o eleito, terá de implementar as reformas.

Ao falar para diretores e funcionários da C.Vale, em Palotina, ele disse que a cautela dos empresários com os investimentos vai se manter até as eleições. "Com mais estabilidades, a economia fica mais previsível e os investimentos retornam", afirmou.

Padovani aposta em um ciclo de crescimento pelos próximos cinco anos. Sobre a economia mundial, ele projeta acordos entre China e Estados Unidos, já que a disputa comercial prejudica a ambos.