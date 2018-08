Espanha e Alemanha vivem dia de decisão

A poucos dias de dar início aos seus respectivos campeonatos nacionais, a Espanha e a Alemanha viverão um dia decisivo neste domingo, com a decisão da Supercopa. Na Espanha, o Barcelona, campeão espanhol e da Copa do Rei na última temporada, faz jogo único pelo título com o Sevilla, vice-campeão da Copa do Rei. O embate, às 17h (de Brasília) pode marcar o primeiro título como profissional para o zagueiro Clement Lenglet (foto), contratado pelo Barça nesta temporada justamente junto ao Sevilla. Já na Alemanha opõe o Bayern de Munique, campeão da Bundesliga de 2017/18, e o Eintracht Frankfurt, campeão da Copa da Alemanha 2017/18. O duelo está marcado para as 15h30 (de Brasília). O Bayern venceu as últimas cinco edições da Supercopa na Alemanha.