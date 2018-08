Espaguete com almôndegas de tilápia Copacol

Ingredientes:

Almôndegas:

800 g de Filé de Tilápia Copacol

Óleo para fritar

2 fatias de pão de forma

30 ml de leite

1 ovo

50 g de farinha de rosca

100 g de cebola em cubinhos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Salsinha a gosto

150 g de farinha de trigo

Massa:

600 g de espaguete

1 limão

200 g de Ervilhas Congeladas Copacol

2 dentes de alho

50 g de manteiga

30 ml de azeite de oliva

Modo de preparo:

Moa os Filés de Tilápia Copacol, reserve.

Pique a cebola e a salsinha em pedacinhos bem pequenos.

Umedeça as fatias de pão com o leite e desmanche bem.

Em um recipiente grande coloque o peixe moído, a cebola, a salsinha, o pão, a farinha de rosca, o ovo batido, o sal e a pimenta. Misture bem até a massa ficar homogênea e dar ponto para fazer bolinhas.

Faça bolinhas pequenas.

Em uma frigideira funda aqueça óleo suficiente para fritar as almôndegas sem submergi-las. Quando estiverem douradas retire-as e coloque-as sobre papel absorvente, reserve.

Cozinhe o espaguete em água abundante e salgada, reserve.

Em uma panela grande aqueça a manteiga e o azeite, doure o alho e adicione as ervilhas já cozidas em água, aqueça bem. Adicione o espaguete cozido, as almôndegas e o suco do limão. Mexa com cuidado. Polvilhe salsinha e sirva quente.