Escolinhas de GR têm vagas para o segundo semestre

Crianças aprendem de forma lúdica os primeiros passos da modalidade (Foto: Assessoria )

Toledo - Estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas nas escolinhas de Ginástica Rítmica do Projeto de GR de Toledo. As matrículas são somente para meninas com mais de cinco anos de idade. Os pais ou os responsáveis devem procurar os locais de aulas para efetuar a matrícula com cópia do RG ou CPF e um comprovante de residência para efetuar a inscrição. O acesso é gratuito.

Nas escolinhas, as crianças aprendem de forma lúdica os primeiros passos da modalidade, além de noções sobre cuidados com o corpo e alimentação, autoestima, responsabilidade, disciplina, entre outras informações que contribuem para o desenvolvimento social e psicomotor da criança.