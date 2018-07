Equipes de Cascavel comemoram título em Pranchita

As equipes de handebol e voleibol masculino de Cascavel conquistaram o título da fase regional da 31ª edição dos Jojups (Jogos Escolares do Paraná), ontem, em Pranchita. Com isso, classificaram-se para a fase final da competição, que será de 11 a 17 de outubro em Chopinzinho. Nesta quinta-feira, Cascavel e Realeza Azul fazem a final do futsal masculino, às 10h15. A fase regional dos Jojups apontará hoje os últimos campeões de 2018 em 12 cidades-sedes da competição.