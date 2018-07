Equipe paranaense vence o Brasileiro de Seleções

A seleção paranaense feminina de vôlei foi a grande campeã da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18, encerrado no fim de semana em São José dos Pinhais. O time do Paraná, que não perdeu um set sequer em toda a competição, fez valer o fator casa e venceu a final contra Pernambuco por 3 sets a 0 (25/18, 26/24 e 25/15). Além dos troféus, os dois finalistas também garantiram um lugar na elite na próxima temporada. A seleção paranaense, que contou com as jogadoras Alexia Cocco, de Boa Vista da Aparecida, e Júlia Bergman, de Toledo, e o auxiliar Luís Kubiski, de Marechal Cândido Rondon, e o assistente Marcos Assunção, de Toledo, também venceu as equipes de Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.