Equipe de Capitão tenta confirmar a boa campanha com ouro

Equipe que já é a grata surpresa da delegação do Núcleo Regional de Educação de Cascavel na fase final B (12 a 14 anos) da 65ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná), o voleibol masculino do Colégio Estadual Carlos Argemiro Camargo de Capitão Leônidas Marques tenta confirmar a boa campanha com o troféu de campeão da competição que está sendo realizada em Apucarana e que definirá os representantes do Estado nos Jogos Escolares da Juventude, em Natal (RN). O time de Capitão venceu por 3 sets a 0 a semifinal contra o CE João Mondrone/Medianeira, ontem, e hoje decide hoje, às 10h, o título estadual contra a equipe de Tamboara (Dr. Duílio Trevisani Beltrão), que ontem eliminou o Colégio Dom Bosco/Maringá.