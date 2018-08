Equipe cascavelense comemora o título da Lifac em Cafelândia

Cascavel – Competição que já se tornou tradicional entre as equipes amadoras da região Oeste do Paraná, o Troféu Imprensa José Costa/Arena Sports, organizado pela Lifac (Liga de Futebol de Assis Chateaubriand), foi encerrado domingo com o título inédito do D’Napolli, representante de Cascavel no certame.

A disputa do título foi contra o time de Cafelândia, que defendia o troféu conquistado em 2017 e que havia vencido por 1 a 0 o jogo de ida da decisão contra os cascavelenses. Com isso, diante de um bom público que compareceu ao Estádio Djalma Pina da Silva, em Cafelândia, os donos da casa podiam até empatar para comemorar o bicampeonato, mas foram surpreendidos pelos visitantes, que venceram por 3 a 2 no tempo normal e levaram a disputa para os pênaltis para triunfar por 5 a 4, impondo a primeira derrota do Cafelândia em todo o campeonato.

Com o título, o D’Napoli entrou para a seleta galeria de campeões do torneio, que conta ainda com Assis Chateaubriand Esporte Clube (pentacampeão de 2011 a 2015), Brasilândia (2016) e Cafelândia (2017).

No geral, a edição deste ano teve 34 jogos realizados, com 116 gols marcados, média de 3,41 por partida. O time de Cafelândia (26 gols) teve o melhor ataque o artilheiro do campeonato (Miguel, com 11 gols), enquanto o de Brasilândia teve a melhor defesa (apenas seis gols sofridos).