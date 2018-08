Entre os grandes, és o primeiro

O São Paulo correspondeu às expectativas e encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança. O time do técnico Diego Aguirre derrotou a Chapecoense por 2 a 0, na noite de ontem, no Morumbi. Shaylon abriu o placar logo nos primeiros minutos e Hudson deu números finais à partida válida pela última rodada do primeiro turno.

Com a 12ª vitória na competição, o São Paulo chegou à marca de 41 pontos na tabela, superando o Internacional, que havia tomado a liderança ao vencer o Paraná mais cedo e chegar aos 38 pontos. Com isso, o time de Aguirre supera as campanhas do clube nos anos do tri brasileiro.

O líder do Brasileirão entrou em campo com cinco titulares no banco de reservas depois da viagem à Argentina durante a semana. No segundo tempo, Aguirre lançou Rojas, Hudson e Nenê no jogo.

O São Paulo voltará campo quarta-feira para enfrentar o Paraná fora de casa. O duelo será às 19h30. Já a Chapecoense receberá o Atlético-PR no mesmo horário.