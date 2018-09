Entre os dez primeiros

O Atlético-PR venceu o Bahia, na Baixada, com o brilho do atacante Pablo e a estrela do estreante Rony, que fizeram o placar de 2 a 0 na tarde de domingo (2) pela 22ª rodada do Brasileirão.

O Furacão controlou o jogo durante toda a partida na Baixada, mas teve dificuldades em encontrar o gol no primeiro tempo, principalmente pelas boas defesas do goleiro Douglas, que se machucou e não voltou para a etapa seguinte.

A pressão seguiu no segundo tempo até que Pablo abriu o placar e depois deu o passe para que Rony fizesse em seu primeiro jogo com a camisa rubro-negra.

Com o resultado, o Atlético-PR vai à nona colocação com 27 pontos subindo quatro posições. O Bahia cai três posições e fica na 14ª posição com 25 pontos. O Furacão volta ao Brasileirão na quarta-feira (5) contra o Palmeiras, às 21h, na casa do adversário. No mesmo dia, mas às 19h30, o Bahia recebe o Sport na Fonte Nova.