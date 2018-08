Engenharia Civil forma, neste ano, sua primeira turma de graduação

Já são quase cinco anos de estudos. Agora, neste semestre, eles estão concentrados na produção dos TCCs (Trabalho de Conclusão de Curso). Ao final dos trabalhos em dezembro, a Unipar vai formar a primeira turma de engenheiros civis na Unidade de Toledo. Coordenação, professores e os 47 formandos estão otimistas quanto ao futuro no mercado de trabalho.

A Engenharia Civil é uma das áreas que mais se emprega no Brasil, destacando que o setor da construção civil é um dos grandes responsáveis por aquecer o mercado e a economia no país. O formando Sérgio Henrique de Oliveira Niehues escolheu o curso por gostar da área, principalmente, em relação às matérias direcionadas para as exatas. “A Unipar, além de ser muito conceituada em Toledo, me proporcionou fazer mais uma faculdade, já que disponibilizou o curso que sempre quis fazer em carga horária noturna”, conta.