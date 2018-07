(Foto: Divulgação )

Várias atividades foram realizadas pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Capitão Leônidas Marques, sobre o "uso indevido de álcool e outras drogas”, com alunos dos anos iniciais da educação para Jovens e Adultos – Fase I, na modalidade de Educação Especial.

Esta ação preventiva foi iniciada em junho, de acordo com a Lei Estadual nº 19.121/17, por solicitação do NRE (Núcleo Regional da Educação) de Cascavel, Secretaria de Estado da Educação, em conjunto com a Secretaria da Saúde, o Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas e Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná para o enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas.

As atividades foram desenvolvidas por assistente social, terapeuta ocupacional e fonoaudióloga. Por meio de vídeos informativos e debates, os estudantes e profissionais que atuam na instituição produziram uma exposição de cartazes à comunidade escolar.