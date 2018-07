Enfim, um respiro!

(Foto: Felipe Rosa)

Na partida dos desesperados, quem respirou - um pouco mais leve - foi o Paraná, que venceu por 1 a 0 o América-MG na tarde de domingo (22), pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida na Vila Capanema era considerada fundamental para o Tricolor, que entrou em campo com estreias, entre eles, o atacante Rodolfo, que fez o gol aos 15 minutos do primeiro tempo.

O América-MG também precisava do resultado, tentou algumas vezes, mas teve dificuldade em finalizar durante toda a partida deixando o campo abraçado com o Paraná na zona de rebaixamento.

Mesmo com a vitória, o Paraná não consegue sair da zona de rebaixamento, mas fica a um ponto do Santos, que abre a Z-4. Também com 14 pontos, o América-MG cai uma posição e entra na zona de rebaixamento.

Legenda: Rodolfo fez o gol pelo Paraná em sua primeira partida

(22esportes paraná)

