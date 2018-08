Enfim, a vitória!

O Corinthians voltou a vencer pelo Brasileiro, mas o Paraná Clube segue na lanterna. No sábado (25), o Timão, dirigido por Osmar Loss, aproveitou a má fase do último colocado para ganhar por 1 a 0 em Itaquera. O gol foi feito pelo zagueiro Henrique, de cabeça, no primeiro tempo.

Pelo Brasileiro, o Corinthians encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer - tinha sido derrotado por Grêmio, Fluminense e Chapecoense e empatado com o Atlético-PR nas rodadas anteriores. Agora soma 29 pontos e sinaliza que briga por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores.

Já o Paraná não tem certeza do seu objetivo. A equipe liderada por Claudinei Oliveira possui a pior campanha da Série A, com 15 pontos ganhos. O time vai tentar se reabilitar contra o Sport, no próximo domingo (2), na Ilha do Retiro.