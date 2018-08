Enceja: um novo futuro

(Foto: Aílton Santos)

Cascavel foi um dos 592 municípios brasileiros que tiveram ontem provas do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) 2018. Em todo o País 1,7 milhão de pessoas se inscreveram, conforme o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Em Cascavel centenas de estudantes da cidade e da região realizaram as provas para obtenção de diplomas ou aproveitamento de disciplinas, de acordo com o desempenho alcançado.

Para o estudante Ângelo Fortunato, que veio de Ibema, a prova de Matemática estava bastante difícil, mas um dos quesitos que mais lhe chamaram a atenção foram as desistências: “Na minha sala tinha umas 15 pessoas só fazendo a prova. Faltou bastante gente”.

Maria de Lurdes Frizo é mãe de uma jovem que fez as provas no Colégio Wilson Joffre. Enquanto aguardava a filha, disse na sua sala da sua filha a desistência foi mínima. “Acho que este ano deve ser diferente do que foi ano passado. O governo fez uma campanha muito forte para que as pessoas não desistissem”.

Juliano Andrade terminou a prova confiante: “Acho que agora deu certo, vou terminar o ensino médio e fazer um curso superior”.

O Enceja

O Encceja dá a jovens e adultos que não puderam terminar os estudos na idade adequada a oportunidade de obterem certificado de conclusão dos ensinos fundamental ou médio. Do total de interessados no Brasil, 356 mil buscavam diploma das séries iniciais e 1,3 milhão, o das finais. Os resultados serão divulgados em novembro deste ano.