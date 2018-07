Empate na 16ª rodada da primeira fase da Série C

O Operário Ferroviário empatou por 2 a 2 com o Botafogo em Ribeirão Preto (SP), na 16ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no fim de semana, e a duas rodadas do término desta etapa segue na liderança do Grupo B, agora com 34 pontos. Já o time botafoguense perdeu a chance de se aproximar do Fantasma e segue na vice-liderança, agora com 31 pontos. No interior paulista, o time paranaense abriu o placar com Xuxa no primeiro tempo, mas viu Caio Dantas empatar aos 44min. Na segunda etapa, Lucas Batatinha colocou o Operáiro novamente na frente do placar, mas Caio Dantas, outra vez no fim, garantiu o empate, aos 43min. Sábado o Fantasma receberá o quarto colocado Bragantino em Ponta Grossa, às 15h30.

Série D

Na Série D, outro time cearense quer dar alegrias ao seu torcedor: o Ferroviário, que ressurgiu para o futebol brasileiro no ano passado e que hoje inicia a disputa do título da quarta divisão nacional com o Treze, da Paraíba. Ambos já estão garantidos na Série C do ano que vem, assim como São José-RS e Imperatriz-MA, eliminados na semifinal. O jogo de ida da decisão está marcado para as 19h15 desta segunda-feira, no Castelão, em Fortaleza (CE).