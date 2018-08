Empate leva Palmeiras ao G-4

O duelo dos times que não tomam gol - Internacional e Palmeiras - continuou nesse domingo (26), após empate por 0 a 0 no Beira-Rio pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Colorado soma seis jogos sem ser vazado na competição nacional, contra nove do Verdão, contando também Libertadores e Copa do Brasil.

O Inter se manteve na segunda colocação, mas três pontos atrás do São Paulo, que venceu o Ceará de manhã. Mesmo com apenas um ponto a mais, o Verdão entrou no G-4, ultrapassando o Grêmio, que tinha perdido para o Atlético-PR no sábado (25). O empate mantém o Tricolor Paulista no topo da tabela, com 45 pontos.

Pela 22ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo (2), o Inter visita o Cruzeiro no Mineirão, e o Palmeiras vai à Arena Condá enfrentar o Figueirense, ambos às 19h. Antes, na quinta-feira (30), às 21h45, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores - no Paraguai, o Verdão ganhou por 2 a 0.