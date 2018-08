Embrapa vai escolher nova diretoria

Processo de seleção para presidente da Embrapa foi publicado no Diário Oficial da União. O período de inscrição é dia 28 deste mês. O processo seletivo foi aprovado pelo Consad (Conselho de Administração da Embrapa) no fim do mês passado.

Profissionais, incluindo aqueles do quadro da Embrapa, que atendam aos critérios estabelecidos no artigo 54 do Decreto 8.945/2016, podem se inscrever. A escolha será feita com base na análise do currículo do candidato, que deve demonstrar compatibilidade na formação acadêmica e na experiência profissional com o perfil necessário para o cargo.

A Coordenadoria de Gestão Interna e Apoio aos Colegiados da Secretaria Geral da Embrapa receberá inscrição e documentação dos candidatos por meio do endereço eletrônico: [email protected]

Ao encaminhar a inscrição, o candidato deve indicar o cargo a que concorre, bem como descrever no texto da correspondência eletrônica os motivos pelos quais está se candidatando à vaga. E deve anexar os arquivos eletrônicos em formato pdf, contendo a documentação exigida.

Os documentos e a cópia da correspondência eletrônica da inscrição devem ser postados até o último dia da inscrição, via SGE/CIC (Sedex, à Coordenadoria de Gestão Interna e Apoio aos Colegiados), Edifício Sede da Embrapa, sala 104, no Parque Estação Biológica - PqEB, s/nº, Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901, indicando no envelope o assunto “Processo Seletivo”.

Todas as informações referentes ao processo estão reunidas para acesso público em página do portal da Embrapa.