Embarcação clandestina com cigarros é apreendida pela PF

Foz do Iguaçu - Uma embarcação clandestina foi apreendida pela Polícia Federal na madrugada de ontem em Foz do Iguaçu. Os policiais federais realizavam patrulhamento embarcado no Lago de Itaipu quando detectaram uma embarcação clandestina que passava do Paraguai para o Brasil, em uma área rural de Foz do Iguaçu.

A polícia tentou parar o piloto, que percebeu a presença da polícia e fugiu. Ele abandonou o barco e desapareceu na mata. A embarcação estava carregada com 80 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A embarcação, a carga e um veículo foram apreendidos pela polícia.