Emanuel vem a Cascavel e compartilha experiências

(Foto: Divulgação )

O campeão olímpico do vôlei de praia, Emanuel Rego, esteve em Cascavel no último sábado. Ele foi recebido pelo diretor de Políticas de Esporte e Lazer, Daniel Fernando Scalco, da Fundação Municipal de Esporte e Cultura.

O ex-jogador visitou alguns pontos da cidade, entre eles a AABB, onde o presidente Everson Araldi aproveitou para registrar o momento e compartilhou a experiência com atletas do vôlei de praia. No domingo Emanuel participou da tradicional Festa do Boi no Rolete em Marechal Cândido Rondon onde também esteve próximo de atletas do Município.