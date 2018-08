Em luto, Foz Cataratas tem jogo adiado

Lindomar “Bill” Junior estava no Foz Cataratas desde o início do projeto, em 2010 (Foto: Foz Cataratas)

Foz do Iguaçu – Ainda transtornado pela perda do supervisor técnico Lindomar Scarpari Presa Junior, o Bill, que morreu atropelado no início da manhã de ontem na cidade de Erechim (RS), o Foz Cataratas contou com a solidariedade da equipe de Umuarama e da Federação Paranaense de Futebol de Salão para anunciar a impossibilidade de entrar em quadra nesta noite pela 8ª rodada do returno da Série Ouro.

A partida estava marcada para as 20h30 desta sexta-feira na casa umuaramense, mas terá nova data, ainda a ser divulgada.

Bill foi atropelado por um caminhão na BR-153, trecho conhecido como “Retão do Menno”, por volta das 5h. Ele estava na cidade gaúcha participando de uma reunião dos clubes que integram a Liga Nacional de Futsal.

Bill tinha 32 anos e integrava o Foz Cataratas desde o início do projeto, criado em 2010. Ele era solteiro e não tinha filhos.

Enterro em Cascavel

O velório de Lindomar Junior, o Bill, tinha previsão de iniciar às 4h deste sábado e prosseguir até às 9h no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. O sepultamento está programado para ser realizado em Cascavel, às 13h deste sábado, no Cemitério da Saudade, no Guarujá.