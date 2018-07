Em fuga, carro bate em outros quatro no Centro

Camionete foi apreendida e condutor foi preso pela polícia (Foto: Fábio Donegá )

Cascavel - Uma perseguição policial terminou em um acidente de grande monta na noite de sexta-feira em Cascavel. Uma camionete foi abordada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-369 entre Cascavel e Corbélia mas o motorista desobedeceu à ordem de parada. Ele seguiu em alta velocidade até chegar ao Centro de Cascavel e jogou miguelitos - objetos feitos com pregos - para furar os pneus das viaturas.

A camionete só parou quando se envolveu em um acidente com outros quatro veículos. Um dos pneus da camionete estava totalmente desgastado e, dentro do veículo, foram encontradas placas de carro que provavelmente seriam usadas para tentar burlar a fiscalização policial.

Um radiocomunicador com a frequência da polícia sintonizada também foi encontrado. O motorista foi preso.

A polícia seguiu em fiscalização porque tinha informação de que a camionete estava com um veículo batedor. Uma motocicleta foi encontrada no Reassentamento São Francisco com registro de furto de 2013 durante a ação, mas não havia confirmação se era do batedor da camionete.