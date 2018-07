Em Foz, Marechal dá início a série de clássicos no futsal

Mal. Rondon – Vindo de importantes vitórias para uma sequência de importantes compromissos, Foz Cataratas e Marechal medem forças nesta terça-feira pela abertura da 5ª rodada do returno da fase classificatória da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. O clássico regional está marcado para as 20h15, no Ginásio Costa Cavalcanti.

O time rondonense chega para o jogo embalado pela goleada por 9 a 3 sobre o São Lucas, na sexta-feira, na maior vitória do Estadual 2018 até aqui. Já a equipe iguaçuense vem de vitória sobre o forte time do Marreco, por 2 a 1, no sábado, no palco do jogo de hoje.

Com isso, o Foz terá seu segundo adversário “de Liga” seguido pelo Paranaense. E no sábado terá o terceiro: o Cascavel Futsal, mas desta vez realmente pela competição nacional, no Ginásio da Neva.

Já o Marechal enfrentará a primeira “pedreira” da sequência que terá como visitante, pois depois do embate desta noite visitará o Marreco em Francisco Beltrão, sábado, pela Liga Nacional, e no retorno ao Estadual visitará o líder Pato Branco, no dia 1º de agosto, pela 6ª rodada – em meio à sequência como fora de casa, receberá o Minas/MG na sexta-feira da semana que vem, dia 21.