Em Foz, Cida garante a 2ª ponte Brasil-Paraguai

Foz do Iguaçu - A segunda ponte que liga Brasil e Paraguai por Foz do Iguaçu vai sair do papel. A governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (Coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM) confirmou na quinta-feira (30) a construção da ponte e do viaduto na Avenida Costa e Silva na entrada da cidade. “A segunda ponte entre Brasil e Paraguai é uma realidade. Os trâmites já foram iniciados e a obra vai acontecer”, garantiu Cida durante encontro no Codefoz (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu).

“Este é um assunto tratado com muita atenção pelo governo do Estado”, completou.

A ponte de fronteira é uma das reivindicações apresentadas pelo conselho à candidatada. A Itaipu Binacional financiará a obra que será executada pelo governo do paraguaio.

Cida garantiu também que o viaduto da Avenida Costa e Silva, outra reivindicação, já é uma realidade para Foz do Iguaçu. “Dentro de poucas semanas a ordem de serviços para o início das obras será assinada”, afirmou.

Demandas

Além delas, o Codefoz pede uma série de medidas para fomentar o crescimento socioeconômico da região. Como a criação de um corredor logístico com a ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Cataratas, duplicação das BRs 469 e 277, novo modelo de concessão de pedágios e viabilização da Interconexão Ferroviária entre Brasil e Paraguai.

A governadora e o candidato a vice, coronel Malucelli, assinaram a carta de compromisso. Cida ressaltou que boa parte das reivindicações já está sendo atendida. “A cidade de Foz do Iguaçu é referência para o mundo e nós precisamos fazer a nossa parte para dar condições para quem mora aqui e para receber os visitantes”, disse, destacando que somente o Parque Nacional do Iguaçu recebeu cerca de 1 milhão de visitantes por ano.

Cida destacou que as obras do aeroporto já estão sendo discutidas, inclusive terá aportes federais, e que o governo do Estado autorizou a construção do novo Aeroporto Regional do Oeste.

A governadora apresentou brevemente o novo traçado ferroviário do Estado, que terá cerca de 1.000 quilômetros de estrada de ferro de Dourados (MS) a Paranaguá.

O presidente do Codefoz, Mario Alberto Chaise de Camargo, afirmou que a participação de Cida superou as expectativas: “Estávamos aguardando a presença da governadora e ficamos muito satisfeitos com as propostas e projetos apresentados. Há muita coisa já em andamento que vem ao encontro do que solicitamos”, disse.