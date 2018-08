Em dois de três cenários, branco/nulo lidera votos

Curitiba - O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nessa terça-feira (31) três cenários com nomes diferentes do PT para a Presidência da República. Em todos os panoramas, o deputado Jair Bolsonaro (PSL) iria para o segundo turno. Mas, em dois deles, o número de eleitores que votariam branco/nulo estaria em primeiro lugar e, no outro caso, em segundo. Isso revela o quanto o atual quadro está indefinido, a pouco mais de dois meses da eleição.

Tanto na simulação com Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, como com o ex-governador da Bahia Jaques Wagner sendo candidatos do PT, Bolsonaro lidera. Na primeira simulação (com Haddad), ele aparece com 23,6% das intenções de voto. Na segunda (com Jaques Wagner), Bolsonaro tem 23,5% da intenção de voto. Os petistas teriam 2,8% dos votos.

O deputado iria para o segundo turno ou com Marina Silva (Rede) ou com Ciro Gomes (PDT), que estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa mostra a candidata da Rede com 14,4% dos votos no cenário com Haddad e 14,3% na simulação com Jaques Wagner. Já Ciro tem 10,7% no cenário com Haddad e 10,8% na simulação com Wagner.

Apenas Lula seria capaz de “desbancar” os concorrentes. Se a eleição fosse hoje, o ex-presidente teria 29% dos votos, contra 21,8% do capitão da reserva Jair Bolsonaro, segundo o Paraná Pesquisas. Os demais candidatos teriam menos de 10% das intenções de voto cada. O problema é que Lula está preso desde 7 de abril na sede da Polícia Federal de Curitiba cumprindo pela sua condenação em segunda instância por corrupção. Caso que lhe confere como ficha-suja e inelegível.

Ninguém

Realizado com 2.240 eleitores em todas as regiões do Brasil, o levantamento mostra o potencial eleitoral dos principais candidatos à Presidência. Mais da metade afirmou que “não votaria de jeito nenhum” em sete candidatos: Lula (54,1%), Jair Bolsonaro (54,3%), Marina Silva (55,2%), Ciro Gomes (58,9%), o candidato do PSDB Geraldo Alckmin (63,3%), Fernando Haddad (67%) e Henrique Meirelles (62,3%), ex-ministro da Fazenda e candidato do MDB.

Somente o senador Alvaro Dias (Podemos) tem rejeição menor: “apenas” 46% dos entrevistados disseram que não votariam nele de forma alguma.

Em comparação com o levantamento de maio do Paraná Pesquisas, a rejeição à maioria dos candidatos aumentou. Naquele mês, 49,6% “não votaria de jeito nenhum” em Bolsonaro. Nesse mesmo tópico, Marina Silva tinha 51,5% - rejeição menor à época que as apresentadas para Ciro Gomes (55%), Geraldo Alckmin (61,3%) e Fernando Haddad (66,1%). Não houve divulgação sobre esse item específico para Lula e Alvaro Dias em maio.

Com certeza

Ainda no cenário de potencial eleitoral, 21,3% dos entrevistados pelo Paraná Pesquisas dizem que “votariam com certeza” em Lula para presidente do Brasil. Nesse quesito, Jair Bolsonaro tem 15,7% de votos garantidos, seguido por Marina Silva (6,3%), Ciro Gomes (4,2%), Geraldo Alckmin (4%) e Alvaro Dias (2%). Apenas 0,5% votaria com certeza em Fernando Haddad e 0,3% em Henrique Meirelles.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-00884/2018 para o cargo de presidente. Foram ouvidas 2.240 pessoas entre 25 e 30 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%.