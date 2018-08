Em cartaz nos cinemas neste fim de semana

Filme vidas à deriva (Foto: Divulgação )

Mamma mia

Ao descobrir que está grávida, Sophie (Amanda Seyfried) busca inspiração para a maternidade lembrando do passado da mãe. Nos anos 70 a jovem Donna (Lily James) viveu muitas aventuras com seu grupo musical “Donna & The Dynamo”, parceria com as amigas Tanya (Jessica Keenan Wynn) e Rosie (Alexa Davies). Porém, mais do que isso, ela se apaixonou e viveu relacionamentos intensos com três homens bem diferentes: Harry (Hugh Skinner), Sam (Jeremy Irvine) e Bill (Josh Dylan).

Missão impossível

As melhores intenções muitas vezes voltam para assombrá-lo. Em Missão impossível, efeito fallout, Ethan Hunt (Tom Cruise) e sua equipe do IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames), na companhia de aliados conhecidos (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan), estão em uma corrida contra o tempo depois que uma missão dá errado. Henry Cavill, Angela Basset e Vanessa Kirby são as novidades do elenco, com Christopher McQuarrie de volta à direção.

Hotel Transilvânia 3: Férias monstruosas

A nossa família de monstros favorita embarca em um cruzeiro monstruosamente luxuoso para que Drac possa tirar merecidas férias após tanto tempo oferecendo férias para todo mundo no hotel. O zarpar é tranquilo para Drácula e sua turma, e os monstros logo começam a aproveitar de todas as divertidíssimas atrações que o navio tem a oferecer, do vôlei de monstro a excursões exóticas planejadas especialmente para todos colocarem o bronzeado lunar em dia. Mas as férias do sonho logo se transformam em um pesadelo quando Mavis percebe que Drac está se apaixonando por Ericka; a misteriosa capitã do navio, que guarda um perigoso segredo que pode destruir completamente a vida de todos os monstros.

Uma quase dupla

Keyla (Tatá Werneck) e Claudio (Cauã Reymond) são dois policiais que não têm nada em comum, mas se veem obrigados a trabalhar juntos na pacata cidade de Joinlandia. Ela é uma investigadora competente que acha que pode resolver tudo sozinha. Ele é um subdelegado boa praça e nada eficiente. Os dois vão formar uma dupla improvável e juntos, tentar capturar um habilidoso assassino em série.

Os incríveis 2

Desta vez, Helena (voice of Holly Hunter) está em destaque, enquanto Beto (voice of Craig T. Nelson) no heroísmo do dia-a-dia da vida ‘comum’ quando um novo vilão traça um plano brilhante e perigoso que somente os Incríveis podem superar juntos.

Vidas à deriva

O filme é baseado na história real de dois espíritos livres, cujo encontro os leva primeiro ao amor e depois para a aventura de uma vida. Quando Tami Oldham (Woodley) e Richard Sharp (Claflin) partem em uma jornada pelo oceano, não poderiam prever que estariam navegando para um dos furacões mais catastróficos da história.