Em cartaz nos cinemas de Cascavel de 28 de julho à 4 de agosto

Missão impossível, efeito fallout

As melhores intenções muitas vezes voltam para assombrá-lo. Em MISSÃO: IMPOSSÍVEL – EFEITO FALLOUT, Ethan Hunt (Tom Cruise) e sua equipe do IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames), na companhia de aliados conhecidos (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan), estão em uma corrida contra o tempo depois que uma missão dá errado. Henry Cavill, Angela Basset e Vanessa Kirby são as novidades do elenco, com Christopher McQuarrie de volta à direção.

Hotel Transilvania 3

No novo filme da Sony Pictures Animation, Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas, a nossa família de monstros favorita embarca em um cruzeiro monstruosamente luxuoso para que Drac possa tirar merecidas férias após tanto tempo oferecendo férias para todo mundo no hotel. O zarpar é tranquilo para Drácula e sua turma, e os monstros logo começam a aproveitar de todas as divertidíssimas atrações que o navio tem a oferecer, do vôlei de monstro a excursões exóticas planejadas especialmente para todos colocarem o bronzeado lunar em dia. Mas as férias do sonho logo se transformam em um pesadelo quando Mavis percebe que Drac está se apaixonando por Ericka; a misteriosa capitã do navio, que guarda um perigoso segredo que pode destruir completamente a vida de todos os monstros.

Uma quase dupla

Keyla (Tatá Werneck) e Claudio (Cauã Reymond) são dois policiais que não têm nada em comum, mas se veem obrigados a trabalhar juntos na pacata cidade de Joinlandia. Ela é uma investigadora competente que acha que pode resolver tudo sozinha. Ele é um subdelegado boa praça e nada eficiente. Os dois vão formar uma dupla improvável e juntos, tentar capturar um habilidoso assassino em série.

Homem formiga

Do Universo Cinematográfico Marvel chega um novo capítulo que apresenta heróis com a impressionante habilidade de encolher: Homem-Formiga e a Vespa. Depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, Scott Lang precisa lidar com as consequências de suas escolhas como super-herói e pai. Ainda esforçando-se para equilibrar a vida pessoal com suas responsabilidades como Homem-Formiga, ele é procurado por Hope van Dyne e Dr. Hank Pym para uma nova missão urgente. Scott deve vestir o traje mais uma vez e aprender a lutar ao lado da Vespa quando o time se reunir para descobrir segredos do passado.

Os incríveis II

Desta vez, Helena (voice of Holly Hunter) está em destaque, enquanto Beto (voice of Craig T. Nelson) no heroísmo do dia-a-dia da vida ‘comum’ quando um novo vilão traça um plano brilhante e perigoso que somente os Incríveis podem superar juntos.

Arranha-céu: Coragem sem limite

Dwayne Johnson é Will Ford, um veterano de guerra dos Estados Unidos e ex-líder da operação de resgate do FBI, que atualmente é responsável por avaliar a segurança de arranha-céus. Em operação na China, Ford encontra o mais seguro e alto dos prédios em chamas e é considerado culpado por isso. O agente precisará encontrar os responsáveis pelo incêndio e, de alguma forma, limpar seu nome e resgatar sua família que está presa no interior do edifício, acima da linha do fogo.

Jurassic World: Reino ameaçado

Faz três anos desde que o parque temático e o luxuoso resort de Jurassic World foi destruído por dinossauros fora de controle. A Ilha Nublar agora está abandonada pelos humanos enquanto os dinossauros sobreviventes sozinhos dentro da selva. Quando o vulcão adormecido da ilha volta à vida, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) partem em uma jornada para resgatar os dinossauros que estão novamente à beira da extinção. Owen está motivado a encontrar a Blue, a líder dos raptores que ainda está desaparecida e Claire começa a ter respeito pelas criaturas e torna a missão como sendo sua.