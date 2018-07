Em cartaz nos cinemas de cascavel de 19 à 25 de julho

Arranha-céu: coragem sem limite

Limite é uma palavra que The Rock não conhece. Ele embarca no personagem de Will Sawywe, um ex-combatente que guarda traumas e sequelas do seu passado: a perda de uma de suas pernas durante a guerra. Ao mesmo tempo em que vive tentando se adaptar à nova vida, ele passa a trabalhar no ramo de segurança, e assim é chamado para vistoriar um novo empreendimento, o mais seguro prédio do mundo.

Will e sua família se mudam para a China, onde acaba de ser construído o Pérola. Além de ser a torre mais alta do mundo, também se trata da mais avançada tecnologicamente. Eles passam a morar dentro da “cidade vertical” como forma de testá-la. Infelizmente, um roubo mal sucedido contra o edifício resulta na explosão de um de seus andares. Agora, o Sr. Sawywe terá a missão de resgatar sua família do incêndio e fugir com ela dos assaltantes que continuam presos à construção. The Rock vem para renovar o gênero de desastres com sua atuação e preparo físico.

Jurassic World: Reino Ameaçado

A cientista responsável pelo Parque dos Dinossauros, Claire, descobre uma ameaça na ilha onde os animais foram deixados: um vulcão que está aos poucos entrando em atividade, e caso chegue a seu ápice, irá dizimar toda a vida do arquipélago. Reunindo uma equipe, ela vai ao encontro de Owen, o antigo funcionário e biólogo do parque, por ele ter ligações afetivas e facilidade para interagir com os répteis.

Os Incríveis 2

Em “Os Incríveis 2”, o protagonismo feminino fala um pouco mais alto: Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástico. Ao seu marido, Roberto, cabe então a tarefa de cuidar das crianças, especialmente do bebê Zezé. Outra novidade é esta descoberta: quando todos achavam que o caçula da família não tinha superpoderes, ele surpreende com dons especiais que surgem sem qualquer controle.

Homem-formiga e vespa

No enredo, Scott Lang, o Homem-Formiga vivido por Paul Rudd, é condenado a dois anos de prisão domiciliar e por isso precisa abandonar temporariamente a vida de super-herói. Perto de cumprir o prazo, ele estranhamente sonha com Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), que desapareceu 30 anos atrás ao entrar no mundo quântico em um ato de heroísmo. Scott vai atrás de explicações com o dr. Hank Pym (Michael Douglas) e sua filha Hope (Evangeline Lilly), que herda o papel de Vespa, e aí começa a aventura: ele é recrutado pela dupla para ajudar na missão: construir um túnel quântico, com o objetivo de resgatar Janet de seu limbo.

Hotel Transilvânia 3 – Férias monstruosas

“Hotel Transilvânia 3 – Férias Monstruosas” conta como vive o atarefado e solitário Conde Drácula (voz de Adam Sandler). De tanto se dedicar ao seu hotel monstruoso, ele parece esquecer de si mesmo. Sua filha Mavis, preocupada com o bem-estar do pai, planeja um cruzeiro de férias para ele.

Durante a viagem, Drácula é ensinado a relaxar e aproveitar o tempo com quem realmente importa. Enquanto isso todos tentam juntar ele com a capitã do navio, que embora não percebam esconde segredos antigos.

Uma quase dupla

Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio (Cauã Reymond) receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla (Tatá Werneck) nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.