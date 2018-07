Em cartaz nos cinemas de Cascavel de 12 de julho até 18 de julho de 2018

Hotel Transilvânia 3

A criançada está de férias, por isso, nesta semana você pode aproveitar e levar os baixinhos para ver “Hotel Transilvânia 3 – Férias Monstruosas” que conta como vive o atarefado e solitário Conde Drácula. De tanto se dedicar ao seu hotel monstruoso, ele parece esquecer de si mesmo. Sua filha Mavis, preocupada com o bem-estar do pai, planeja um cruzeiro de férias para ele.

Durante a viagem, Drácula é ensinado a relaxar e aproveitar o tempo com quem realmente importa. Enquanto isso todos tentam juntar ele com a capitã do navio, que embora não percebam esconde segredos antigos.

Se a criançada já acompanhou os outros filmes, tá hora de levar os pequenos para assistir o terceiro episódio dessa simpática família de vampiros! A versão dublada já está disponível nos cinemas de Cascavel.

Jurassic World: Reino Ameaçado

A cientista responsável pelo Parque dos Dinossauros, Claire, descobre uma ameaça na ilha onde os animais foram deixados: um vulcão que está aos poucos entrando em atividade, e caso chegue em seu ápice, irá dizimar toda a vida do arquipélago. Reunindo uma equipe, ela vai ao encontro de Owen, o antigo funcionário e biólogo do parque, por ele ter ligações afetivas e facilidade para interagir com os répteis.

Os Incríveis 2

Em “Os Incríveis 2”, o protagonismo feminino fala um pouco mais alto: Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástico. Ao seu marido, Roberto, cabe então a tarefa de cuidar das crianças, especialmente do bebê Zezé. Outra novidade é esta descoberta: quando todos achavam que o caçula da família não tinha superpoderes, ele surpreende com dons especiais que surgem sem qualquer controle.

Homem-formiga e Vespa

No enredo, Scott Lang, o Homem-Formiga vivido por Paul Rudd, é condenado a dois anos de prisão domiciliar e por isso precisa abandonar temporariamente a vida de super-herói. Perto de cumprir o prazo, ele estranhamente sonha com Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), que desapareceu 30 anos atrás ao entrar no mundo quântico em um ato de heroísmo. Scott vai atrás de explicações com o dr. Hank Pym (Michael Douglas) e sua filha Hope (Evangeline Lilly), que herda o papel de Vespa, e aí começa a aventura: ele é recrutado pela dupla para ajudar na missão: construir um túnel quântico, com o objetivo de resgatar Janet de seu limbo.

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford (Dwayne Johnson), é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.