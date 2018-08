Em Capanema, Cida reforça atenção à agricultura familiar

Capanema - A governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP), que iniciou oficialmente sua corrida política à eleição ao governo estadual nesta semana, vê na agroindústria, especialmente entre os pequenos produtores rurais que têm como base de sustentação a agricultura familiar, a necessidade de ampliar os investimentos nos próximos anos. E foi em visita à 20ª edição da Feira do Melado, em Capanema, no sudoeste do Estado, na tarde de ontem, que Cida destacou a força dessa cadeia produtiva: “O fortalecimento da agricultura familiar é de extrema importância. Não importa o tamanho da área, desde a maior até a menor, ela é uma indústria que gera renda e riqueza às famílias que vivem no campo”, diz.

Já no setor avícola, a governadora destacou a importância do complexo fabril do Frigorífico Diplomata, instalado em Capanema, e lembrou do papel que a avicultura tem na economia do Estado, especialmente nas regiões oeste e sudoeste.

Na feira, Cida foi recepcionada pelo deputado federal Alfredo Kaefer, que também é do Progressistas, partido da governadora. Ele fez questão de acompanhar Cida pelos estandes.

Disputa

Um governo municipalista é uma das apostas da governadora Cida Borghetti durante a campanha eleitoral. Esse modelo de governo, segundo ela, faz toda a diferença. “Eu sou municipalista, e considero essa uma importante visão, pois só assim poderemos levar o desenvolvimento, mais infraestrutura e ampliá-las em várias áreas. Meu foco é cuidar das pessoas”, garante.

Além disso, Cida assume o desafio de ser a primeira mulher eleita governadora do Paraná. Ela, que assumiu o cargo após a saída do então candidato ao Senado, Beto Richa, em abril, quer agora a aprovação popular.

“A caminhada começou e esta é uma grande oportunidade para os paranaenses escolherem pela única mulher a disputar a eleição. Busco a possibilidade de ser a primeira mulher eleita governadora do Paraná, e investir no feminino, que cuida e respeita as pessoas. O nosso objetivo é fazer cada vez melhor”, conclui.