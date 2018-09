Elite do handebol estadual se reúne para etapa em Londrina

Cascavel – Após o início do 2º turno da primeira divisão do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto, a competição segue acirrada pelas primeiras posições. Na disputa para avançar à próxima fase estão 16 equipes, sendo 10 no masculino e seis no feminino. Neste fim de semana, em Londrina, os times voltam à quadra para os confrontos da 4ª etapa classificatória, que definirá os jogos da fase mata-mata.

Única equipe a manter 100% de aproveitamento, o elenco feminino do FAG/Cascavel/O2 Saúde desponta como grande favorito a subir no lugar mais alto do pódio após terminar a temporada 2017 com o vice-campeonato. Na cola está as atuais campeãs de Maringá, segundas na classificação, seguidas de Campo Mourão, Astorga, Matelândia e São José dos Pinhais. Hoje as cascavelenses jogam contra Matelândia, às 15h30, e amanhã contra Astorga, às 8h30.

No masculino, o Londrina lidera a classificação no critério de desempate, pois tem a mesma pontuação do atual campeão Maringá. Em terceiro está o ACH/Lanalli/02 Saúde/Cascavel. Na sequência figuram Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Corbélia, Toledo, Assis Chateaubriand e Jussara Handebol. Hoje os cascavelenses enfrentam Toledo, às 18h30, e amanhã enfrentam Corbélia, às 10h.