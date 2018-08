Educação pública é tema de debates abertos

Foz do Iguaçu - A APP-Sindicato/Foz promove dois debates sobre educação abertos para a participação da comunidade dias 25 e 31 de agosto. O objetivo é dialogar com educadores, estudantes, pais e mães sobre as consequências de projetos implantados no Paraná e no Brasil para escola pública.

Para debater os temas, foram convidados professores de Curitiba e do Rio de Janeiro que possuem formação e experiência em educação. Os encontros abordarão a BNCC (Base Nacional Curricular Comum), a Reforma do Ensino Médio, a militarização de escolas e a qualidade do ensino.

Neste sábado (25), no Barão do Rio Branco, ocorre o debate “Identidade e luta na organização do trabalho pedagógico e escolar: conjuntura educacional, BNCC e Reforma do Ensino Médio”. A debatedora será a professora Andrea Caldas (UFPR).

No dia 31 de agosto, na Unioeste/Foz, o tema será “Militarização das escolas e qualidade da educação”. Participarão do diálogo como debatedores os professores Rodrigo Lamosa (UFRJ) e Luísa Colombo (Colégio Dom Pedro II, do Rio Janeiro).