Educação discute documento preliminar do referencial curricular

Queremos compreender juntos os princípios orientadores delineados para a Educação Básica em nosso Estado, afirma a secretária Lucia Cortez (Foto: Divulgação )

Mais de 300 profissionais da educação participam nesta semana, em Foz do Iguaçu (na região Oeste), do 1° e 2° Encontro Estadual do Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações para análise e discussões sobre o documento preliminar que servirá para a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em todas as redes de ensino básico.

A primeira etapa do evento começou na segunda-feira (30) e encerrou na quarta-feira (1º) pela manhã. À noite, iniciou a segunda parte dos estudos que segue até esta sexta-feira (3). “Queremos garantir com esse encontro a participação dos diversos profissionais que atuam nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental de todas as redes de ensino do Paraná para compreendermos juntos os princípios orientadores delineados para a Educação Básica em nosso Estado”, diz a secretária estadual da Educação, Lucia Cortez.

O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação) para, a partir do documento da BNCC, elaborar o Referencial Curricular do Paraná para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, priorizando direitos e objetivos de aprendizagem essenciais ao contexto paranaense.

“A expectativa é promover uma discussão coletiva, integradora e inclusiva, da qual se possa extrair e sistematizar as contribuições ao documento, garantindo a construção coletiva e integrada desse documento”, comenta o chefe do Departamento de Educação Básica da Secretaria, Cassiano Ogliari.

O referencial curricular servirá como base para (re) organização das propostas pedagógicas para as redes estadual, municipal e particular de ensino. Para ampliar as discussões e colaborações, a Secretaria da Educação elaborou um espaço exclusivo para que a comunidade escolar possa participar das discussões e contribuir com sugestões para o referencial curricular.

Participam dos estudos representantes do Comitê Executivo, Comissão Estadual, assessoria técnica e redatores que compõem o programa de implementação da BNCC no Estado, secretários municipais de Educação e técnicos pedagógicos da Secretaria de Estado da Educação e Núcleos Regionais de Educação.