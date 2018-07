Ecopark Oeste vai sair do papel

Novo parque da região oeste de Cascavel receberá recursos da Hidrelétrica de Itaipu (Foto: Reprodução)

O Ecopark Oeste, anunciado no fim de novembro do ano passado durante a implantação do Território Cidadão III, no Bairro Santa Cruz, deve começar a sair do papel ainda neste ano. Pelo menos é o que garante o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel). A conclusão está prevista para dezembro de 2019.

O parque se situa ao longo do Córrego Bezerra, entre a Rua Público Pimentel, no Santa Cruz e a Avenida das Torres, no Loteamento Fag. A área total da primeira etapa supera os 203 mil metros quadrados. O valor disponibilizado para a construção é de R$16,4 milhões.

Dentro do Ecopark Oeste os moradores da região vão encontrar pista de caminhada, ciclovia, estacionamentos, lago, horta educativa. E o “Parcão”, como o nome sugere, será um espaço destinado aos cãezinhos.

Recuperação

O projeto prevê infraestrutura para recuperação e drenagem do Córrego Bezerra. Conforme o IPC, parte da área do córrego será revitalizada, através da melhoria da sua margem e preservação do curso d'água.

A parte mais deteriorada que fica no Santa Cruz será canalizada. Já o trecho do Loteamento Fag não necessitará de canalização, porém a parte de mata ciliar deverá ser recuperada.

A população da região oeste será beneficiada com o empreendimento público já que no local haverá equipamentos de lazer mais próximos, evitando deslocamentos até a região central. “Com a implantação de um parque desse porte no oeste da cidade, a administração avançará mais na meta pelo cumprimento da demanda por espaços de lazer. A consequência disso é a melhora do trânsito e da saúde da população”, informou o Instituto de Planejamento.

Parceria

A Usina Hidrelétrica de Itaipu está presente no projeto do Ecopark Oeste. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, a parceria aconteceu através de articulação do prefeito Leonaldo Paranhos com Itaipu, uma vez que a hidrelétrica possui recursos para investir em áreas de proteção ambiental, a qual o Córrego Bezerra faz parte.

A secretaria ainda informou que o projeto não foi contemplado pelo PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado), porque os recursos disponíveis no programa não seriam suficientes para contemplar todas as infraestruturas previstas para o Ecopark.

Foto: Secom

Imagem 1: Ecopark_Oeste (6)

Legenda: Ecopark Oeste foi apresentado pelo prefeito Leonaldo Paranhos

Foto: Reprodução

Imagem: Ecopark_Oeste (5)

Legenda: Novo parque da região oeste de Cascavel receberá recursos da Hidrelétrica de Itaipu