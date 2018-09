EcoFlores vai beneficiar diversas instituições de Foz

A 19ª edição da EcoFlores será realizada de 7 a 16 de setembro no CTG Charrua em Foz do Iguaçu. O evento promete chegar com novidades este ano.

A principal atração da feira são as plantas, mas a EcoFlores também oferece várias alternativas para que as famílias se divirtam. Entre elas estão a praça de alimentação, com vários tipos de lanches e petiscos, uma área com brinquedos para a meninada e os expositores e comerciantes de artesanato, doces e produtos coloniais.

Além de flores, como orquídeas, e plantas das mais diversas variedades, a feira também oferece mudas de árvores frutíferas. Para realizar o evento, que é promovido pelo Rotary, mais de 40 voluntários participam da organização da EcoFlores 2018.

Duas empresas estão preparando as plantas que serão levadas para a feira. O Orquidário de Foz, e o Viveiro de Mudas Daniluz, de São Jorge do Oeste.

Para garantir a variedade e a quantidade de espécies que serão comercializadas durante a feira, tem planta cultivada muito longe, que vai ser exposta aqui em Foz, como é o caso dos produtos da Holambra. Quanto aos preços, de acordo com a organização, a feira também promete manter a tradição, com valores acessíveis a todos.

Programas e instituições beneficiadas

Sempre com caráter beneficente, este ano a Feira, organizada pelo Rotary Club de Foz do Iguaçu - Três Fronteiras, vai reverter 27% da renda para a Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Outros programas atendidos pelo Rotary serão beneficiados. O “Banco de Cama Hospitalar” e o “Projeto Foz Cidade Água” vão receber - cada um - 10% do lucro. O Siate será favorecido com 16% da renda, para a compra de ursinhos de pelúcia que são entregues para as crianças vítimas de emergências, atendidas pelo Sistema.

Outros 27% serão repassados para a compra das vacinas contra a Poliomielite. 5% irão para o Interact e 5%, para o Rotaract.

Serviço

O que: EcoFlores 2018

Onde: CTG Charrua - Foz do Iguaçu

Quando: de 7 a 16 de setembro, das 10h às 21h

Entrada franca