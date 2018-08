EcoExpresso Sanepar estará na 20ª Feira do Melado, em Capanema

O ônibus EcoExpresso Sanepar vai atender estudantes e o público da Feira do Melado em Capanema, no Sudoeste do Estado, de 15 a 18 de agosto, das 8h às 17h. No ônibus, em uma grande maquete, os visitantes podem visualizar o caminho da água desde a nascente até a sua disposição final, na forma de esgoto tratado. O percurso revela a importância da preservação do meio ambiente e do uso racional da água.

Os visitantes verão a captação da água nos mananciais e como é feito o tratamento antes de chegar às casas, além de receberem informações sobre mata ciliar, coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos urbanos e energias renováveis.

Visitas guiadas ao interior do ônibus estão programadas para sábado (18), das 13 às 21h, com o acompanhamento de uma bióloga e de um educador ambiental. O EcoExpresso tem elevador de acesso para cadeirantes.