ANA MARIA PATENE DOMINGUES Nascimento 10/07/1943 Falecimento 27/07/2018

“Durmam de pés espalhados!” Era assim a maneira descontraída que a pastora Ana Maria Patene Domingues se dirigia às suas “ovelhas” após uma conversa animada depois dos cultos. A frase criada por ela significava uma forma carinhosa e diferente de dizer “Fiquem tranquilos, Deus está no controle!”

Enfrentou muitos obstáculos na vida, mas sempre tinha uma palavra amiga para encorajar as pessoas. Sozinha, criou os cinco filhos. Em 1983 iniciou seu chamado pastoral em uma pequena congregação no Bairro Neva, que poucos meses depois se tornaria a 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular em Cascavel. Com muito amor, cuidou da Igreja por 35 anos.

Visionária, Ana Maria enviou mais de dez pastoras e pastores para abrirem novas igrejas e formou duas filhas no ministério pastoral. Mulher de oração, dedicação e obediente à hierarquia da Igreja, administrava com sabedoria e amor o trabalho religioso.

Perdidos

A pastora Ana Maria levava a sério o lema da fundadora da Igreja Quadrangular, Aimee Semple Mcpherson: “Busquem o perdido a qualquer custo”. Era com base nesse lema que ela auxiliava as pessoas que mais necessitavam de uma mão amiga e as levava para a igreja.

Fidelidade e perseverança

“Sua trajetória de vida foi marcada por honestidade, fidelidade e perseverança, que hoje norteiam uma comunidade, gerada pelo seu ministério, a continuar os sonhos de Deus para a 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular”, diz a filha Vilma, que também é pastora Ana Maria.

Por conta de uma insuficiência respiratória e cardíaca, Ana Maria Patene Domingos faleceu no dia 27 de julho aos 75 anos. Deixou cinco filhos, dois genros, oito netos e três bisnetos. Foi sepultada no Cemitério Cristo Redentor, o Bairro Guarujá.