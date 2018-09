Duelo de Titãs abre a Liga das Nações

Zurique - Nova competição do futebol mundial, a Liga das Nações da Uefa agita a Europa nesta semana. O torneio começa hoje com o duelo entre Alemanha e França. O jogo, às 15h45 (de Brasília), em Munique (ALE), coloca frente a frente os dois últimos campeões da Copa do Mundo Fifa.

A Liga é dividida em quatro chaves de três seleções, com todos se enfrentando em ida e volta e no qual os campeões de cada grupo avançam para as semifinais, enquanto o último é rebaixado para a Segunda Divisão.

Até então, as datas Fifa eram aproveitadas para amistosos ou jogos classificatórios para grandes torneios na Europa, mas estes agora foram reduzidos, e a Liga das Nações chega para dar competitividade aos duelos entre países.

O novo torneio da Uefa dá maior destaque e relevância às partidas. Além de valer uma taça, algo que é sempre motivo de comemoração, a competição representa um caminho mais rápido rumo à Eurocopa de 2020, que, contudo, ainda terá Eliminatórias específicas, e terá acessos e descensos, como os campeonatos nacionais de clubes.

A competição

Um total de 55 seleções do Velho Continente foi dividido em quatro divisões, cada uma com quatro grupos, em função do ranking de coeficientes da Uefa. Os primeiros classificados da primeira divisão (A), onde estão as principais potências europeias, jogarão uma fase final em junho de 2019, e o campeão se garantirá na Euro 2020. Enquanto isso, os melhores da segunda divisão (B), terceira (C) e quarta (D), serão promovidos. Os últimos de cada serão rebaixados. Na Liga A, a elite da Liga das Nações, que terá seis rodadas - duas em setembro, duas em outubro e duas em novembro -, estão as seleções de Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Suíça, Islândia, Portugal, Itália, Polônia, Espanha, Inglaterra e Croácia.