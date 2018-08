As cinco atrações do Dreamland Foz - Museu de Cera, Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo, Dreams Ice Bar e Super Carros - estão sendo apresentadas na terceira edição MEET FRT. O evento foi aberto na quarta-feira (22) e prossegue até domingo (26) no Hotel Recanto Cataratas. O MEE FRT reúne 350 agentes de viagens e fornecedores de turismo de todo o Brasil. Além de palestras, o evento conta com feira de serviços e rodadas de negócio.